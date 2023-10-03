Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir 17 yaşındaki genç, babasına tabancayla saldırarak yaraladı. Olay sonrasında kaçan şüpheli gencin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak'taki bir üç katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki S.Ç. ile babası Burhan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan bir tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle S.Ç., babası Burhan Ç.'ye tabancayla ateş etti. Bu saldırı sonucunda Burhan Ç. sol bacağından yaralandı, ardından S.Ç. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan Burhan Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Kocaeli Şehir Hastanesine nakletti.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede ve olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kaçan S.Ç.'yi yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanması için soruşturma devam ediyor.