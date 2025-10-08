Kaza, 5 Ağustos’ta Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. 2,16 promil alkollü sürücü F.K.’nın kullandığı yabancı plakalı BMW marka cip, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Cengizhan Özkaya (17) idaresindeki 41 APP 257 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpışarak, 54 BE 774 plakalı Audi marka cipe çarptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan F.K., mahalle sakini Saffet Yılmaz tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Cengizhan Özkaya ise sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Dehşet veren kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.