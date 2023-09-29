Bursa’da 17 yaşındaki Sevcan Şişman’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Bursa’da 18 Eylül pazartesi günü saat 15:00 sularında arkadaşı ile birlikte evden çıkan Sevcan Şişman’dan bir daha haber alınamadı.

Evden çıktıktan sonra arkadaşının yanında kalmaya başlayan Sevcan, Hopa da bulunan arkadaşı ile 3 gün boyunca sosyal medya üzerinden konuştu. Kendisinden bir daha haber alınamadı.

Sevcan Şişman yakınlarına, "Ben Hopa’ya geliyorum şimdi arkadaşımın yanındayım 2 güne yola çıkacağım." dedi.

Ailesi Sevcan’ın geri dönmesini beklerken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.