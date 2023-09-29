Ağustos ayına ilişkin genel ticaret verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Ağustos 2023'te ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar seviyesine yükseldi. İthalat ise aynı dönemde %6,9'luk bir azalma göstererek 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise genel ticaret sistemi kapsamında ihracat %0,4 oranında azalırken, ithalat %3,4 arttı. Bu dönemde ihracat 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat ise 247 milyar 97 milyon dolar seviyelerine ulaştı.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %0,7 artış göstererek 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0,9 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 928 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise %0,8'lik bir artışla 41 milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %91,1 olarak kaydedildi.