Getir’den hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama Getir’den hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama

Ağustos ayına ilişkin genel ticaret verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Ağustos 2023'te ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar seviyesine yükseldi. İthalat ise aynı dönemde %6,9'luk bir azalma göstererek 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise genel ticaret sistemi kapsamında ihracat %0,4 oranında azalırken, ithalat %3,4 arttı. Bu dönemde ihracat 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat ise 247 milyar 97 milyon dolar seviyelerine ulaştı.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %0,7 artış göstererek 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0,9 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 928 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise %0,8'lik bir artışla 41 milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %91,1 olarak kaydedildi.