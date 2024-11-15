Balıkesir Valiliği koordinesinde polis ekipleri tarafından yapılan il genelindeki eş zamanlı operasyonlarda hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-18.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 81 ekip, 249 personel ile operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda; 25-30 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 15-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 13 şahıs yakalanırken ayrıca ifadeye yönelik aranan 30 şahıs olmak üzere toplam 48 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 48 şahıstan hapis cezası bulunan 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.