Doğa ile iç içe olan illerimiz arasında yer alan Çankırı, ağırlıklı olarak Karasal iklimi baskın yaşasa da, ara sıra ve bazen de, Karadeniz iklimini de, yaşamaktadır. 2 İklim yaşayan ve doğa ile iç içe olan Çankırı, sakinliği ve yüksek kalitede yaşam seviyesi ile, bir çok kişinin oturmak ve yaşamak istediği iller arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Çankırı Merkez Plaka Harf Grupları:18 AC 001 – 18 AZ 99918 DA 001 – 18 DF 99918 T 0001 – 18 T 9999

Kurşunlu Plaka Grupları:18 KU 001 – 18 KZ 999

Çerkeş Plaka Grupları:18 LA 001 – 18 LZ 999