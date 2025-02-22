4A, 4B ve 4C kapsamında bulunan milyonlarca emekliye ek gelir imkanı sunan bu destek paketi, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunmaları gerekiyor.

SGK’nın yaptığı açıklamaya göre, henüz emekli maaşı bağlanmamış olan kişiler, 3 maaşa kadar ek ödeme alabilecek.

🔹 Başvuruların ardından ödemeler hızlı bir şekilde işleme alınarak emeklilere maddi destek sağlanacak.

🔹 Yazılı olarak yapılacak başvurular kısa sürede değerlendirilip sonuçlandırılacak.

