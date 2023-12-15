Biriktiren genç hesap ile bankada bulunan her TL katlanarak artıyor. 18-26 yaş aralığındaki tüm gençleri kapsayan tasarruf kampanyası İş Bank tarafından duyuruldu. 6 ay veya 12 aylık dönemler halinde yatırım yapanlar birikimlerini tek bir hesap üzerinden kontrol edebiliyor.

Biriktiren Genç Hesap Açılışı Nasıl Yapılır?

İş Bankası'nın bu fırsatı biriktiren genç hesap açılışında bulunan her hak sahibi için ödül faiz yöntemi ile harcamaların yükünü hafifletiyor. Belirlenen birikim hedefi üzerinden aylık faiz getirisi ile sözleşme süresinin sonuna kadar birikimler katlanarak artıyor.

İsteyenler aylık vade dönemlerinde ihtiyaç duyduğunda parayı çekebiliyor ya da ek bir miktar yatırabiliyor. Biriktiren genç hesap kullanıcısı ayda sadece 250 TL ödeyerek başvuruda bulunabilir.

Biriktiren Genç Hesap Başvuru Şartları Nelerdir?

100.000 TL'ye kadar talep edilen herhangi bir oran hesaba aktarılabilir. Biriktiren genç hesap sözleşme süresi sonunda hesap kapatılır ve otomatik olarak tüm bakiye vadesiz hesaba aktarılır.

Ardından yeniden birikim hesabı açılışı yapılabilir. İş Bankası mobil uygulama üzerinden yapılacak başvurular dikkate alınacaktır. İş Bankası biriktiren genç hesap açılışını 5.000 TL üzerinden yapanlar 6 aylık sözleşme süresi boyunca 10.000 TL birikim hedefleyebilir.

Bu tabloda %2 faiz oranı üzerinde her ay 1.000 TL yatıran birikim hesabı sahibi sözleşme süresinin sonunda 10.382 TL ödemeyi cebinde buluyor.