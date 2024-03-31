Türkiye’de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda oy verme işlemi yoğun bir şekilde sürüyor.

Türkiye’de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda oy verme işlemi yoğun bir şekilde sürüyor. 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar oy vermeye başladı. Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi. Oy verme işlemine bir saat kala yoğunluk sürüyor.