Balyalı, uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi ve dün gece evinde ani bir rahatsızlık yaşadı. Hızla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balyalı'ya yapılan tüm müdahalelere rağmen sonuç alınamadı.

TBMM 19. Dönem DYP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı'nın cenazesi, 6 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Bandırma'daki Haydar Çavuş Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Gönen ilçesindeki Bayramiç Mahallesi'ne defnedilecek.

Hüseyin Balyalı Kimdir? 10 Temmuz 1942'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Balyalı, 1967'de Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nden mezun oldu. 1970-1976 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü'nde görev yaptıktan sonra, 1976-1984 döneminde Bursa, Diyarbakır ve Ankara defterdarlıklarında görev aldı ve 1984-1991 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müşavirliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Balyalı, 1991-1995 yılları arasında Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'de hizmet verdi.