Piyasanın kapalı olduğu saatlerde güncellenen verilere göre, altın fiyatlarında ortalama yüzde 0,07 oranında gerileme yaşandı.
Güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın alış 4.312,64 TL, satış 4.366,16 TL
Çeyrek Altın alış 7.065,00 TL, satış 7.122,00 TL
Yarım Altın alış 14.130,00 TL, satış 14.245,00 TL
Tam Altın alış 28.173,00 TL, satış 28.359,00 TL
Gremse Altın alış 70.173,00 TL, satış 70.788,00 TL
Has Altın alış 4.334,31 TL, satış 4.353,10 TL
Eski Çeyrek Altın alış 6.922,00 TL, satış 6.992,00 TL
Eski Yarım Altın alış 13.826,00 TL, satış 13.962,00 TL
Altın piyasalarında hafta sonuna girilirken yatırımcılar, önümüzdeki haftaya dair küresel gelişmeleri ve Merkez Bankası’nın olası adımlarını yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.