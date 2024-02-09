Türkiye’nin kuruluş hikayesini anlatan 100 kişilik "1923 Müzikali" kadrosu, İstanbul’da seyirci karşısına çıkıyor.

Bandırma’yı sarsan dalgalardan meclisin açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yer aldığı milli mücadele serüvenini müzik, dans ve multimedya şovu eşliğinde sahneye taşıyan "1923 Müzikali", 17-18 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde bir kez daha İstanbul seyircisiyle buluşuyor. 100 kişilik oyuncu kadrosunun eşsiz performansıyla Türkiye’nin kuruluş hikayesini anlatan oyunun biletleri Biletinal’da satışa çıktı.