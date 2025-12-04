Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısında yaptığı değerlendirmede Bilecikspor’da kalıcı bir başarı için birlik içinde olunması mesajı verdi. Subaşı, "Bugüne kadar kulübe emek veren, görev alan birçok isim oldu. Ancak ne yazık ki bugün Bilecikspor, adından söz edilemeyen bir noktaya geldi. Ben belediye başkanıyım, spor kulübünün başkanı olmayı elbette düşünmüyorum. Ama şimdiye kadar kulüp başkanlarının ve yöneticilerin tüm makul taleplerini Bilecik Belediyesi olarak karşılamaya çalıştık. Son dönemdeki kısıtlama tedbirleri nedeniyle desteklerimiz azalsa da sponsor olmak isteyenlere Bilecikspor’a destek vermeleri yönünde sürekli telkinde bulunuyoruz" dedi.

"İlimizin spor kulübüne sahip çıkalım ve bir olalım"

Bilecikspor’a sözle değil, gerçek anlamda sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Subaşı, "Önceki Valimiz Şefik Aygöl döneminde yaptığımız toplantıda, yanlış hatırlamıyorsam Bilecikspor’un dört ayrı gruba ayrıldığını gördük. Vali Bey de ‘lütfen birleşin’ diyerek çağrıda bulunmuştu. Biz de aynı talebi ilettik; çünkü kime yardım edeceğimizi, Bilecikspor ismini kimin taşıdığını bilemez hale gelmiştik. Valilik bir tarafa, biz başka bir tarafa yardım ediyoruz zannediyorduk. Bu karışıklık artık son bulmalı. Evet, kulübümüze sahip çıkalım; ama bunu ayrışarak değil birleşerek yapalım. Daha önce yöneticilik yapmış arkadaşlarımızla da sık sık konuşuyoruz. Gelin, hep birlikte aynı masaya oturalım, ne yapıyoruz, neyi yapamıyoruz konuşalım ve ortak bir yol haritası oluşturalım" dedi.

"Sanayicilerimizi ve iş insanlarımızı kulübümüze destek olmaya davet ediyorum"

Belediyenin bütçesinden yapılacak katkılar konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Subaşı, "Bilecik Belediyesi’nin bütçesi kamu bütçesidir. Yani belediyenin yaptığı her yardımın kanun çerçevesinde olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz, sınırlarımız içinde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Ancak bu süreçte ilimizin güçlü iş insanlarını, sanayicilerini de kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.