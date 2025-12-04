Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlenen 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle ilçeyi gururlandıran sporcuları makamında ağırladı. Turnuvada Ümitler 47 kilogram kategorisinde Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu Elif Azra Yıldırım, elde ettiği dereceyle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Kampı’na davet edilerek kariyerinde önemli bir adım attı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.