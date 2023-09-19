1969 Bilecik Spor Kulübü’nün Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur rakibi belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, geçtiğimiz gün Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda Çankırı Saray Spor 2-0 yenerek, adını Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’na yazdırmıştı. 62 takımın karşılayacağı 1. Eleme Turu’nda kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekiminde Bilecik 1969 Spor Kulübü’nün rakibi Biga Spor oldu. Bilecik 1969 Spor Kulübü maçı deplasmanda oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları 26-27-28 Eylül tarihlerinde oynanacak.