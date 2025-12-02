Gram altın alışta 5743,71 TL, satışta 5838,83 TL seviyesinde işlem gördü.

22 ayar altın alış fiyatı 5250,69 TL, satış fiyatı 5509,94 TL olarak belirtildi.

14 ayar altın alışta 3172,43 TL, satışta 4283,64 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alış fiyatı 9408 TL, satış fiyatı 9516 TL oldu.

Eski çeyrek altın alışta 9264 TL, satışta 9434 TL olarak listelendi.

Yarım altın 18816 TL’den alınıp 19032 TL’den satıldı.

Tam altın ise alışta 37517 TL, satışta 37913 TL olarak kayıtlara geçti.