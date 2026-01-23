Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında artış ve düşüşleri beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına, cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,43 liralık yeni bir zam yapılması öngörülüyor. Motorin fiyatları bir gün önce de 1 lira artmıştı.

Beklenen artışla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,3 lira, Ankara’da 58,38 lira, İzmir’de ise 58,63 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.