Bilecik’te 2024 yılında en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi hedefleniyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında ‘İl Geneli Projeleri Değerlendirme’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda etkili ve güçlü tarımsal faaliyetlerde bulunmak için yapılacak projelerin hızlanması ve vatandaşların en iyi hizmeti alması hususunda yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

2024 yılı içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanması planlanan en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi hedeflendiği belirtildi.