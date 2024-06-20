Salda Gölü’nde, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Salda köyünden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G.’nin(9) gölde üzerine bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başlamıştı. Durumu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan Halk Plajı’ndan bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı. O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı. Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.’yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük kızı kurtararak hem ailesinin hem de Tüm Türkiye’nin gönüllerine taht kuran Gökhan Aslan sosyal medya hesabında Salda Gölü kenarından bir gönderi paylaşarak o anları unutamadığını, küçük kızın gözünün önünden gitmediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Olaydan sonra bir çok kişinin kendisine teşekkür mesajı attığını söyleyen Gökhan Aslan; “Böyle bir şey ile karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. O kadar çok mesaj var ki kimseye dönüş yapamıyorum. Tanımadığım kişiler bir çok mesaj atıyor, haberlere çıkmışım. Çocuk gözümün önüne geliyor. Burası yine dalgalı. Can kaybı verebilirdik ama çok şükür vermedik. Ben bunu yaşadım. Siz izlerken ağladınız ben yaşayarak ağladım. Olayı hala üzerimden atamıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok şükür kurtardık çocuğu” ifadesinde bulundu.