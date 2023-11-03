Zonguldak'ta, 2020 yılında merkeze bağlı bir köyde yaşanan olayla ilgili olarak tutuklu yargılanan 22 yaşındaki Necmi K., 3 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Savcı, bu korkunç suçlar nedeniyle Necmi K. için toplamda 82 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, Necmi K.'nın, akrabası olan 7 yaşındaki E.K.'yi bir cami tuvaletine götürüp kapıyı kilitlediği anlaşılarak başladı. E.K., bu korkunç anları yaşadığı sırada bağırdı, bu yüzden ağzına bant yapıştırıldı. Ardından, Necmi K., E.K.'ye ilk olarak tuvalette cinsel istismarda bulundu, daha sonra da evinde benzer bir suçu işledi. Ayrıca, Necmi K., oyun oynamak bahanesiyle çağırdığı 6 yaşındaki uzaktan akrabası E.Z.'yi de aynı cami tuvaletinde cinsel istismara maruz bıraktı.

Olaylar, E.K.'nin öğretmenine anlatması sonucu gün yüzüne çıktı. Okulda tutanak tutuldu ve jandarmaya haber verildi. Necmi K., gözaltına alındı ve tutuklandı. Ona yöneltilen suçlamalar arasında "çocuğa cinsel istismar," "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçları yer alıyor. Davanın Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü belirtiliyor.

Son duruşmada, mağdur çocuk E.K., sanığın kendisini tehdit ettiğini ve "Birine söylersen tekrar yaparım" dediğini ifade etti. Sanık Necmi K. ise çocukların iftira attığını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Ancak savcı, çocukların ifadelerine inanılabilir olduğunu ve sanığa karşı bir husumet bulunmadığını vurguladı.

Savcı, Necmi K.'nın E.K.'ye karşı "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 49 yıla kadar; E.Z.'ye karşı ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti. Toplamda, Necmi K. için 82 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı, "tehdit" suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Savunma için duruşma ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.