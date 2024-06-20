Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine yapımı süren köprüde yapım çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin üzerine yapılan 46 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprüde, orta ayak başlık kirişi demirleri ve Körfez tarafı taş duvar imalatları yapılıyor. 3 ayağı bulunan köprünün orta ayağı tamamlanma aşamasına geldi. Beton çalışmalarının tamamlanması sonrasında kısa süre içerisinde 24 kirişin montajına başlanacak. Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerindeki köprünün ömrünü tamamlanması sebebiyle yapılan yeni köprü ve bağlantı yolu için 2 bin 730 ton plent miks temel ve bin 400 ton asfalt serimi yapılacak. 2 açıklıklı Alihocalar köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunlukta yol ve dere ıslah çalışması yapılacak. 14 bin metreküp kazı, 2 bin 200 metreküp dolgu çalışması yapılacak köprü için 2 bin metreküp beton 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, bin 700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı yapılacak.