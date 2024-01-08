3 Ocak'ta açıklanan veriler sonrasında memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 50'ye yakın zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ise bu oran yüzde 37,5'te kaldı. Zam oranlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 50'ye yakınlaştırılacağı iddia edildi. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı açıklamaya çevrildi.

Gazeteci Cem Küçük, artan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek en düşük emekli maaşı için rakam verirken, Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise "Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum" dedi. Ayrıca Fatih Portakal da canlı yayında '2 senaryo var' diyerek rakam verdi.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATIR"

Gazeteci Cem Küçük, artan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek en düşük emekli maaşı için rakam verirken Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise "Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum" dedi.

"KÖK MAAŞ MESELESİ ÇÖZÜLMEDİ"

Cem Küçük programında "Memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın zam oldu. Memurlar ve asgari ücrete de yüzde 50'ye yakın zam yapıldı ama SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,5'te kaldı. Özellikle kök maaş meselesi çözülmedi" dedi. Açıklamasının devamında Küçük şunları ifade etti:

CANLI YAYINDA RAKAM VERDİ

"Buradan söyleyelim en düşük maaş alanların durumu o kök maaş halledilerek en az 11 bin 500 ila 12 bin TL seviyesine getirilmesi lazım. Diğer SSK ve Bağ-Kur'luların maaşları da yüzde 50'ye tamamlanması gerekiyor ki adalet olsun. Hep söylüyoruz; seçim onu bunu geçtim, adalet olsun. Adalet açısından da bunun olması lazım. 1 yıldan beri özellikle en düşük maaşı alan emekliler bir kez zam aldı. Son 1 yılda enflasyon yüzde 70, gıdaya vurursak 80-90 aralığında... Devleti ve TÜİK'i baz alsak bile yüzde 75 civarlarında."

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise şunları aktardı:

"BEN BÖYLE KALACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Şu anda 3 Ocak itibarıyla enflasyon açıklandıktan sonra SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37.57'yi, emekli sandığı emeklileri yüzde 49.25 ve devlet memurlarının yüzde 49.25'lik enflasyon farklarını aldılar. Net olan durum şu anda bu. Bunun dışında ekstra hiçbir şey yok. En düşük emekli aylığı da nisan ayında 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ben böyle kalacağına ihtimal vermiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı yapıp açıklama yapması bekleniyordu. Toplantı bugün yapılmayacak.

Bunun da bir an evvel yapılması gerekiyor ki ayın 18'inde emeklilerin hesaplarına yansısın. 16'sına kadar Meclis tatildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece açıklama yapması yeterli değil. Sonrasında da Meclis'te de bir yasal düzenlemenin kabul edilmesi arkasından da Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ayın 16'sında Meclis açılıp aynı gün Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de hemen yayınlayıp aradaki farkları da aylıklara yansıtmaları lazım.

Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum."

"2 SENARYO VAR"

Fatih Portakal ise "16 Ocak'a kadar çalışmalar başlamış. 16 Ocak'a kadar Meclis kapalı. Çalışmalar yapılıyor. O çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunulacak. 2 senaryo varmış. En düşük emekli maaşını 10 bin TL üzerine çıkarılması varmış. Bu seyyanen bir zam demek. Bu bir yasa gerektiriyor. Ne zaman alacaksınız diye merak ediyorsanız; birincisi zam yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak. En az memur ve asgari ücretli kadar zammı vermek zorundalar. Ay sonuna kadar yetişir mi? Bence yetişir. Önce emekli maaşları verilir ay bitmeden farkları verilir" dedi.