Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişinin ölümüne sebep olan ve peruk ile takma isimle 2 yıl kaçan katil zanlısı, jandarma ekiplerince yakalandı.

1 Temmuz 2022 tarihinde Akyazı ilçesinde kasten öldürme olayına karışan ve olay tarihinden itibaren firari olarak aranan N.B., iki yıl içinde peruk takıp kılık değiştirerek, takma isim ve başkalarının adlarına telefon hattı kullanarak İstanbul’da ve Kocaeli’de saklandı. Şüpheli, olayın yıl dönümünde tekrardan Sakarya’ya dönüş yaptı. Sakarya Nehri kenarında saklandığı barakandan çıkarak akaryakıt istasyonunda kahvaltı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ise 2 adet tabanca, 42 adet fişek ve peruk ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.