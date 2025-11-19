Garanti BBVA iştiraki olarak hayata geçen Tami, yenilikçi ödeme çözümleriyle ilk yılında önemli bir büyüme kaydetti. Çoklu Banka POS, sanal POS ve ön ödemeli kart çözümleriyle hizmet sunan Tami, Garanti BBVA’nın teknolojik altyapısı ve güvence anlayışıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Garanti BBVA iştiraki olarak e-para ve ödeme hizmetleri sunmak üzere kurulan TAMİ kuruluşunun birinci yılında önemli bir başarıya ulaştı. Kullanıcı odaklı çözümleriyle 290 binden fazla kullanıcıya hizmet veren Tami, hem bireylerin hem de işletmelerin finansal süreçlerini sadeleştiren, güvenli ve yenilikçi bir ödeme deneyimi sunuyor.

Tami Genel Müdürü Melda Çetin, Tami’nin ilk yılıyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Tami Garanti BBVA’nın güçlü teknolojik altyapısını arkasına alarak, bir yıl gibi kısa bir sürede bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenli, erişilebilir ve akışkan ödeme çözümleri sunan bir finansal teknoloji markasına dönüştü. Radikal müşteri perspektifimiz doğrultusunda, müşterilerimizin neye ihtiyaç duyduğunu hissederek ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla tasarlıyoruz. Finansal yolculuklarının her adımında empatiyle yanlarında olmayı, hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı önceliklendiriyoruz. Tami’de de bu yaklaşımı "Tam İstediğin Gibi" mottosuyla benimsedik. Bizim için sürdürülebilir yapı içinde sağlam bir sistem kurarak emin adımlarla ilerlemek önemli. Kuruluşumuzdan bu yana geçen bir yılda hem bireysel hem de kurumsal alanda oldukça güçlü sonuçlar elde ettik. Bu başarıda hem işletmeler hem de tüketiciler için sağladığımız, finansal kapsayıcılığı artıran, kolay, güvenli ve hızlı çözümlerin büyük payı olduğuna inanıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir sürede bu kadar olumlu sonuçlar almamızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm Tamililer’e teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi, ikinci yılımıza daha da güçlü bir büyüme hedefiyle giriyoruz."

Yeni nesil POS ve ödeme çözümleri

Tami kuruluşunun ardından geçen bir yılda, POS tarafında; 2 bin 500’ün üzerinde sanal POS ile aylık 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı. Üye iş yerleri ortalama yüzde 45 aktivasyon oranıyla POS’larını aktif şekilde kullanıyor.

Şirket, birçok çözüm ortaklarıyla sağlanan entegrasyonlar sayesinde firmalara çok yönlü ödeme seçenekleri ve iş büyütme fırsatları sunuluyor. Tami Linkli Ödeme çözümüyle satıcıların dijital platformlarda ödeme linki paylaşarak kolayca ödeme almasını sağlıyor. Ortak ödeme sayfası, mevcutta ödeme sayfası olmayan e-ticaret işyerleri için kart saklama opsiyonları sunan hazır bir altyapı sunuyor. Böylece firmalar kendi ödeme sayfalarını barındırmasalar bile kolayca online satış yapabiliyorlar. Tami cüzdan çözümleri ile de firmaların kendi ekosistemlerinde bakiye yükleme, harcama, ödül kullanımı gibi işlemleri uçtan uca yönetmeleri sağlanıyor. Bu yıl hayata geçen iş birlikleri arasında Starbucks mobil uygulamasının kapalı devre cüzdan altyapısı da yer alıyor.

Kart pazarının önemli bir oyuncusu haline geldi

Kart tarafında ise Tami’nin kullanıcı sayısı 140 bine ulaşırken, aylık kart cirosu 20 milyon TL’yi aştı. Kullanıcılar bugüne kadar 223 farklı kampanyadan yararlandı ve toplamda 15,6 milyon TL nakit iade kazandı. Tami kart sahipleri; fatura ödeme, para transferi ve para isteme gibi işlemlerini 7/24 gerçekleştirebiliyor. Üstelik Tamililer arası para transferi işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor.

Ayrıca 12-18 yaş arası gençler, kendilerine özel ön ödemeli Tami -18 kart ile ebeveynlerinin onayıyla online ve fiziksel harcama yapabiliyor, ebeveynleri de isterlerse harcamalarını takip edebilir, sektör bazlı kontrolleri belirleyebiliyor.