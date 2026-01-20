Gram altın, sabah saatlerinde 6.580,38 TL alış ve 6.660,42 TL satış seviyesinden alıcı buluyor.

Piyasadaki verilere göre 22 ayar altın 6.016,84 TL’den alınırken 6.289,11 TL’den satılıyor. Aynı saatler itibarıyla 14 ayar altının alış fiyatı 3.643,90 TL, satış fiyatı ise 4.816,76 TL olarak kaydediliyor.

Kapalıçarşı’daki işlemlerde çeyrek altın 10.781 TL alış ve 10.863 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Eski çeyrek altın tarafında ise 10.583 TL alış, 10.664 TL satış fiyatları uygulanıyor.

Güncel tabloda yarım altın 21.562 TL’den alınırken 21.727 TL’den satılıyor. Tam altın ise 42.992 TL alış ve 43.287 TL satış fiyatıyla piyasadaki yerini koruyor.