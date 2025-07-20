Altın fiyatlarına göre, gram altın alışta 4317,71 TL, satışta ise 4367,78 TL seviyesinden işlem görüyor.
22 ayar altının gram fiyatı alışta 3946,86 TL, satışta 4151,98 TL olarak belirlenirken, 14 ayar altın ise 2370,07 TL alış, 3330,57 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.
Çeyrek altın 7073 TL’den alınırken, 7125 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 6930 TL, satışta 6994 TL.
Yarım altın 14147 TL’ye alınırken, 14250 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 28206 TL, satış fiyatı ise 28369 TL olarak kaydedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ