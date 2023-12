Konsol seçiminiz olsa bile, diğer yöntemlerin üzerinde PC’de oyun oynamak için hala iyi nedenler var. FPS oyunları veya strateji oyunları için bir fare ve klavye kullanmak, genellikle kesin olmayan analog çubuklarla veya sınırlı denetleyici girdileriyle uğraşmaktan çok daha kolay ve eğlencelidir. Diğerleri görsel olarak çarpıcıdır ve onları en iyi şekilde göstermek için en güçlü donanımda oynanmayı hak ederler. Ve bu yıl yeni bir konsol neslinin başlangıcı olsa bile, bütçeniz olduğu sürece PC grafiklerde her zaman bir üstünlüğe sahip olacaktır.

Dahası, bir oyun bilgisayarı veya dizüstü bilgisayarı ele geçirmek ve en yeni ve en iyi oyunları oynamaya başlamak, çok sınırlı sayıda Xbox Series X veya PS5 konsollarından birini satın almaktan çok daha kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey, en iyi oyun PC’lerimizden veya dizüstü oyun bilgisayarı seçimlerimizden biridir ve bu en iyi PC oyunlarına hemen başlayabilirsiniz.

En iyi PC oyunları nelerdir?

Bu kadar çok sayıda olduğu için listemiz, toplam harika PC oyun deneyimlerinin yalnızca küçük bir kısmını yakalayabilir. Yine de, umarız bizim seçimimizden beğeneceğiniz bir şey bulursunuz.

Bir aksiyon hayranıysanız, Gears 5’te uzaylıları vurmak veya Devil May Cry 5’te şeytanları parçalara ayırmak sizin için en iyi seçimlerdir. Her ikisi de kendi tarzlarında muhteşem görünüyorlar ve uzun süredir devam eden franchise’larının tüm uzunluğu boyunca cilalanmış mekaniklere sahipler, bu taksitler şimdiye kadarki en iyisi.

Daha yavaş tempolu ama yine de heyecan verici bir şey tercih ediyorsanız, XCOM: Chimera Squad, benzersiz bir oyuncu kadrosunun yardımıyla zayıf insan-uzaylı ittifakını yok etmek isteyenlere karşı zihinsel güçlerinizi test edeceğinizi görecek bir strateji oyunudur. ajanların.

Ori and the Will of the Wisps, yalnızca güzel manzaraları için satın alabileceğiniz bir oyundur, ancak sıkı 2D platform oluşturma ve dövüş, dünyayı dolaşırken yapacak çok şeyiniz olduğu anlamına gelir. Çok farklı türe rağmen Microsoft Flight Simulator ile benzer bir hikaye. Tüm yardım seçenekleri etkinleştirildiğinde, dünyayı bir uçakta dolaşmanın rahatlatıcı bir yolu haline gelir. Ama isterseniz, simülasyonun neler sunabileceğini gerçekten keşfetmek için uçağınızın mecazi somunlarına ve cıvatalarına dalabilirsiniz.

What Remains of Edith Finch, burada öne çıkaracağımız son başlıktır. Bu, her bölüm için tamamen farklı oyun vinyetleriyle sizi sürekli olarak şaşırtacak hikaye odaklı bir oyundur. Oynaması uzun sürmez, ancak gerçek değer, oyunu son kez bıraktıktan çok sonra bile size nasıl bağlı kalacağına bağlıdır.

Bugün satın alabileceğiniz en iyi PC oyunları

1. Little Nightmares II

Orijinali kadar iyi bir devam filmi olan Little Nightmares II, sizi bir kez daha canavarca yetişkinlerin pençesinden kaçmaya çalışan savunmasız bir çocuğun yerine koyuyor. Bu sefer yalnız değilsin. Kese kağıdı giyen çocuk Mono olarak oynuyorsunuz, ancak orijinal oyunda rol alan sarı ceketli kız Six’e katılıyorsunuz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, kaçınmanız veya savaşmanız gereken düşmanlar, artı bir sürü çevresel tehlike ve yolunuzu bulmanız için tuzaklar var. Görsel tasarım ve ses tasarımı her zamanki gibi atmosferiktir, bu da Soluk Şehri geçerken temel bir huzursuzluk hissi yaratmaya yardımcı olur. Bu en iyi PC oyunlarının kısa taraflarında yer alıyor ama yine de fazlasıyla akılda kalıcı.

2. Nioh 2 – The Complete Edition

2017’nin Nioh’unun devamı, aksiyon RPG’sinin zaten zorlu olan özünü sağlam tutuyor, ancak bunun üzerine yeni eğlenceli öğeler ekliyor. Çok sayıda iyi ve kötü ruhun yaşadığı erken modern bir Japonya’da geçen, yarı-ruh, yarı-insan oynuyorsunuz. Adalarda maceraya atılarak, Sengoku Dönemi’nin önemli tarihi figürleriyle tanışacak ve yolunuza çıkan yokai ile karşılaşacaksınız

Bu oyun için en bariz karşılaştırma noktası Dark Souls serisidir. Savaş hem siz hem de rakipleriniz için hızlı ve ölümcüldür, ancak bir sonraki kontrol noktasına ulaşmanıza yardımcı olacak keşfettiğiniz ve ürettiğiniz yeni öğelerle yeteneklerinizi artırabilirsiniz. Yeni Yokai Shift güçleriniz, yendiğiniz düşmanların şeklini almanıza izin verdiği için, artık sadece geleneksel silahları ve savaş duruşlarını değiştirmeyi gerektirmiyor. Savaşın ölümcüllüğü ve karmaşık mekaniklerin sayısı, bu oyunun tamamlanması için ciddi bir adanmışlık gerektireceği anlamına geliyor.

3. Hades

2018’in sonlarından bu yana Epic Games Store’da özel bir erken erişim başlığı olarak saklandıktan sonra, Hades artık diğer platformlarda tam bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve kısa sürede piyasadaki en iyi PC oyunlarından biri olarak kabul edildi. Bu, roguelike oyununun kapsamlı, dallara ayrılan bir hikayeyle nadir bir kombinasyonudur. Hades’in oğlu Zagreus olarak oynarken, Olympus Dağı’na ulaşana kadar Hades’te (babanız değil) sürekli olarak savaşmak zorundasınız.

Yunan panteonunun diğer ünlü tanrıları da etkileşimde bulunmanız için orada. Hem hikayedeki karakterler hem de karakterinizi panteondaki yerlerini yansıtan güçler ve yeteneklerle yükseltme yönteminiz olarak hizmet ederler. Her koşu, bu armağanların yeni bir kombinasyonunu denemek anlamına gelir ve her başarısızlık sizi yine de ileriye taşır.

4. Microsoft Flight Simulator

Bu listedeki diğer en iyi PC oyunlarının hiçbiri size oynayabileceğiniz tüm dünyayı sunmuyor, ancak Microsoft’un en son uçuş simülatörü, hem akıllara durgunluk veren bir ölçek hem de pilot için titizlikle ayrıntılı bir uçak hangarı ile size tam olarak bunu veriyor.

Yalnız bir amatör havacı veya ticari bir uçuşun kaptanı olarak oynamanıza izin veren hem hafif uçak hem de büyük yolcu jetleri arasında seçim yapabilirsiniz. Oyun, gerçek zamanlı hava ve gün ışığı etkilerinden etkilenen uçuş özelliklerini doğru bir şekilde modellemeyi vaat ediyor, bu nedenle gerçek hayatta kokpite girmeden bu makinelerden birini uçurmak konusunda daha iyi bir fikir edinmek zor olacak.

Uçağınızın her bir ayarını ve kontrolünü öğrenirken, siz uçarken, dünyanın dört bir yanından önemli noktaları görürken veya oyunun birçok ayrıntılı havalimanından birine dokunurken oyunun zorlu işlerle ilgilenmesine de izin verebilirsiniz.

5. Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Muhtemelen bunu oynamamışsınızdır (ayrıca bir PS4’e sahip değilseniz) ve bu sürüm tüm DLC ile birlikte geldiğinden, bu açık dünya macerasını deneyimlemenin daha iyi bir yolu yoktur. Bilinmeyen bir kıyamet olayından sonra ABD’de bir yerlerde, insan kabileleri, topraklarda dolaşan hayvansal robot orduları arasında sessizce yaşamaya çalışıyor. Ancak dışlanmış Aloy olarak, daha büyük şeylere mahkumsunuz.

İnsan düşmanlarınız sizinle aynı dizi mızrak, yay ve sapanla silahlanmışken, makineleri, özellikle de daha büyük çeşitleri, çok daha fazla taktiksel düşünme gerektirir.

Oynanacak bir hikaye var, dünyayı ve nasıl bu hale geldiğini açıklamaya yardımcı olan bir hikaye ve bu başlı başına oldukça zevkli. Ancak ağaçlar ve bitkiler tarafından geri kazanılan güzel ama ıssız kentsel alanları keşfediyor, metal avınızı tuzaklar ve önden saldırılar yoluyla avlıyor ve sonunda H: ZD’yi en iyi PC oyunları listesinde bir yer tutan uzun ve gergin bir savaşın ardından onu yok ediyor.

6. Persona 4 Golden

Bu 2008 JRPG, PlayStation Vita için yeniden tasarlandıktan sonra, oyunun genişletilmiş ‘Altın’ sürümü artık PC’de oynanabilir ve ünlü PlayStation serisini yeni bir oyuncu grubuna taşıyor. Bir lise öğrencisi olarak, Inaba kasabasında bir yıl geçiriyorsunuz ve arkadaşlarınızla birlikte Gölgelere karşı savaşmak zorunda olduğunuz alternatif bir boyutta savaşıyorsunuz, içsel benliğinizin muazzam güç içeren tezahürlerini ‘Personas’ kullanarak, silahlarınız olarak.

Bu bir RPG olduğu için, kullanacağınız yeni Kişiler bulmak ve istatistiklerinizi yükseltmek için çok zaman harcayacaksınız, bu da Araştırma Ekibinizle çeşitli etkinlikleri tamamlamayı içerir, yani daha güçlü ve karakterlere ve dünyaya daha fazla yatırım yaparsınız. aynı zamanda. Savaş, sıra tabanlı bir format alır, yani kötü güçlere karşı savaşırken stresli olabilir, başarılı olmak için muazzam mekanik beceriye veya tepkilere ihtiyacınız yoktur. Tamamlanması gereken uzun bir kampanyayla, bu, en iyi PC oyunları listemizin yavaş ilerleyen kısmı ve sizin üzerinizde uzun süre olumlu bir izlenim bırakacak.

7. Streets of Rage 4

On yıllarca süren sessizliğin ardından klasik 1990’ların Sega serisinin sıfatını üstlenen Streets of Rage 4, dört oyuncuya kadar bir haydut ordusunda savaşmak isteyen bir çift kötü ikizleri alt etmek için savaşan bir dövüş oyunudur. Wood Oak City’yi köleleştirmek için. Bu, arcade klasiklerine bir geri dönüş, ancak bol miktarda modern cilayla, yeni gelenlerin bunu oynamaktan uzman hayranlar kadar mutlu olacağı anlamına geliyor.

Herhangi bir iyi dövüşçü gibi, seçtiğiniz karakterin kullanması için uzun bir özel hareket listesi vardır, ancak bu hareketleri kullanmak dikkatsizce kullanılırsa sağlığınıza mal olabileceğinden dikkatli olun. Mekanik tutkunları için, oyunun hokkabazlık sistemi, eğer uygulamaya koyarsanız, ciddi şekilde süslü kombinasyonlar yapmanıza izin verecektir.

Hikaye modunun yanı sıra, en zorlu düşmanlarla birbiri ardına savaşmak için bir patron acele seçeneği, size sınırlı sayıda can veren bir Arcade modu ve gerçekten bir meydan okuma istiyorsanız başka bir insan oyuncuya karşı savaşma seçeneği var.

8. Wildfire

Gizli oyunlar genellikle size çevrede gizlice dolaşmanız için bir veya iki yetenek verir, ancak Wildfire, kendi başınıza veya bir ortakla düşmanlarınızı geçmenin bir yolunu bulmanın bir dizi benzersiz yolundan biri olarak onu yakmanıza izin verir.

Düşen bir meteorun ateş gücünü bahşettiği bir cadı olarak oynarken, bu ve diğer klasik unsurlarda becerilerinizi geliştirirsiniz ve daha sonra işgalci bir orduyu anavatanınızdan kovmak ve yol boyunca köylüleri kurtarmak için görevinizde kullanmak için RPG tarzı .

Bu, mükemmel bir skor ve sevgiyle tasarlanmış piksel sanatı sayesinde kesinlikle en iyi PC oyun listesi üyesidir. Bu, sadece hikaye için deneyimlenmesi eğlenceli bir oyun olabilir, ancak oyun aynı zamanda oyunun mekaniğine dişlerini sokmak isteyenler için isteğe bağlı zorluklar ve hızlı koşu hedefleri sunar. Bu, PC platformunun geliştirmeye yardımcı olduğu yüksek kaliteli bağımsız oyunların harika bir örneğidir.

9. Ori and the Will of the Wisps

2015 Ori and the Blind Forest’ın bu devamı, orijinalin ‘metroidvania’ tarzı oynanışına dayanıyor – çeşitli yetenekler ve güçler toplayan büyük bir dünyanın her köşesini keşfediyor, ancak ek oyun iyileştirmeleri ve varyasyonları ve orijinali kadar duygusal olan yeni bir hikaye ile. . Sadece senin tarafından doldurulan ve seni öldürmeye çalışan birçok metroidvania oyununun aksine, karşılaşabileceğin çok sayıda dost NPC var. Size görevlerinizi verecekler ve ayrıca dünyayı bağlamsallaştırmaya yardımcı olacaklar ve korunmaya değer olduğunu hissettirecekler.

En iyi PC oyunları listemizin bu üyesi, gözleriniz ve kulaklarınız için de bir zevktir. Sanat eserinin tamamı elle boyandı ve ardından tarandı, bu da onu piyasadaki diğer birkaç değerli oyunda olduğu gibi güzel görünmesini sağladı. Bu arada orkestra müziği yolculuğunuzdaki destansı ve samimi anların altını çizmenize yardımcı olur.

10. XCOM: Chimera Squad

Sizi ve yüksek teknolojili askerlerden oluşan ekibinizi işgalci bir uzaylı gücüne karşı çeken yeniden başlatılmış XCOM serisine aşina olabilirsiniz. Oldukça geleneksel bir strateji dizisi ya da en azından Chimera Squad ortaya çıkana kadar öyleydi. Uzaylı istilası sona erdi ve bunun yerine artık yenmekle görevlendirildiğiniz direniş hareketinin yanı sıra insanlar, uzaylılar ve bu ikisinin melezleri birlikte uyum içinde yaşıyorlar.

Rastgele oluşturulmuş birlikler yerine, Chimera Squad size her biri benzersiz güçlere sahip, önceden belirlenmiş küçük bir insan ve uzaylı takımı verir. Dönüş sırası da bireysel karakterler etrafında düzenlenmiştir, yani taktik öncelikleriniz sürekli olarak değişecektir. Bu sefer de bir üs yok, bunun yerine tek bir şehirde önceden inşa edilmiş bir tesisten çalışıyorsunuz. Bu çok farklı bir XCOM türü ancak bir franchise ile ilgili pek çok yerleşik kuralı değiştirmenin getirdiği risk burada gerçekten karşılığını aldı.

11. The Outer Worlds

Uzaktaki bir koloniye giderken onlarca yıl kaybedildikten sonra uyanırken, insanların hayatlarının her yönüne hükmeden, güçlü şirketlerden oluşan bir grup olan The Board ile hayatın sensiz devam ettiğini görüyorsunuz. Farklı ileri karakollar arasında seyahat ederken, takip edecek kendi hikâyelerine sahip yoldaşların yardımıyla, gücün merkezine giden yolunuzda savaşmalı veya büyülemelisiniz.

Şirket hiyerarşisinde bir yer bulacak mısınız, yoksa onları alaşağı eden bir şirket karşıtı gerilla mı olacaksınız? Oyun, hedefinize ulaşmanın birden fazla yolu ile bunu ve diğer birçok küçük seçimi yapmanıza olanak tanır, böylece seçtiğiniz becerileriniz ne olursa olsun asla takılıp kalmazsınız. Eğlenceli bir retro-Future estetiği ve baştan sona eğlenceli ama düşünceli bir yazı ile The Outer Worlds kesinlikle oynayabileceğiniz en iyi PC oyunlarından biridir.

12. Disco Elysium

Revachol şehrinde bir dedektifsiniz ve talihsiz bir hafıza kaybı da dahil olmak üzere kasabanın kendisi kadar birçok sorundan muzdaripsiniz. Bir ağaçtan sarkan bir cinayet kurbanı keşfedildiğinde, siz ve daha istikrarlı meslektaşınız Kim, davayı çözmekle görevlendirilirsiniz.

Bu suçun dibine inmek, becerilerinizi geliştirmek ve ilerledikçe yeni tuhaflıklar kazanmak için beyninizi veya kas gücünüzü kullanabilirsiniz. Bunun en iyi PC oyunlarından biri olmasının nedeni, bunların çoğunun geleneksel dövüş becerileriniz olmamasıdır. Bunun yerine oyun, karşılaştığınız durumların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için ağrı toleransı gibi daha yaratıcı yetenekler sunar. Sonunda, gizemi anlamaya çalışırken, oyunun hizipleriyle ittifaklar kurup bozduğunuz için ya gücün bir kredisi ya da rezalet olacaksınız.

13. Control

Hükümet Denetim Bürosu’nun karargahı olan The Oldest House’da, eski ve yabancı bir şey ortaya çıktı ve kesinlikle dostça değil. Uzun zamandır kayıp olan erkek kardeşini arayan doğaüstü bir olayın kurbanı olan Jesse Faden olarak, bu tuhaf ve dostça olmayan tesiste yolunuza devam edecek ve savaşacaksınız, ki bu da bir şekilde kurtarma sorumluluğunuz haline geldi.

Geleneksel (ish) silahları kullanarak savaşacak ve Oldest House’un odalarının ve kasalarının içeriğinin size bahşettiği süper güçleri, ne boşluklar ne de nesneler beklediğiniz gibi davranmadan kazanacaksınız. Hükümet komplo hikayeleri ve insanlığın anlaşılmaz derecede muazzam ve güçlü güçlerle buluşma ve mücadele etme fikrinin hayranları için akıl almaz bir meydan okumadır. Hikayenin detayları sizin için önemli olmasa bile, bu tamamen oyunun son derece ekran görüntüsüne layık ortamları ve efektleri için en iyi PC oyunlarından biridir.

14. Gears 5

Onu taze tutacak kadar değişen ancak seriyi bu kadar sevilen şeylerin çoğunu koruyup iyileştiren Gears 5, Microsoft’a özel üçüncü şahıs nişancı serisinin yeni zirvesi. Gears of War 4’teki hikayenin ardından, Kait Diaz bu kampanyada başı çekiyor. O, JD ve Del, Locust Horde’u bir kez daha ele geçirmek ve insan ırkından ve kalelerinden geriye kalanları korumak için COG Ordusuna yeniden katılır.

Hikaye, hikayenin sadece yarısıdır. Tek başına veya üç oyunculu kooperatif olarak tamamlayabileceğiniz harekatı bitirdiğinizde, savaş becerilerinizi Horde veya Escape modunda arkadaşlarınızla veya geleneksel çok oyunculu modlarda onlara karşı deneyebilirsiniz. özelleştirilebilir eğlence için kendi haritalarınızı oluşturma seçeneği.

15. Devil May Cry 5

Dante geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Sonunda Capcom, şeytani bir doğanın yeni bir tehdidiyle savaşmak için önceki dört oyundaki mürettebatı bir araya getiren Devil May Cry 5’i piyasaya sürdü. Dante’yi tüm özel numaralarıyla (ve birkaç yenisiyle) tekrar iş başında görmekle kalmayacak, Nero ve onun yeni değiştirilebilir robot kollarının yanı sıra yeni kahraman V ve kontrol edilebilir iki iblis ailesini de göreceğiz.

Birlikte, iblis ordularını, bildikleri tek yolla, sigara içen seksi bir tarzda geri püskürtecekler. Çeşitli zorluk modlarında zorlu düşmanlar ve patronlarla oynayabileceğiniz uzun bir kampanya var veya Bloody Palace’ın yeni versiyonu var: sizi kesip parçalamanız için 101 seviyeli kötülükle karşı karşıya getiren bir hayatta kalma eldiveni. Eğlenceli bir hikaye veya ustalaşmak için bir karma sistem arayan bir aksiyon hayranıysanız, en iyi PC oyunlarından biridir.

16. Resident Evil 2

Resident Evil 2, sayabileceğimizden daha fazla kez piyasaya sürüldü ve yeni platformlara taşındı. Ama bu konuda bize güvenin –– bu sürümü oynamanız gerekiyor. RE2’nin bu baskısı rötuşlanmış bir yeniden sürümden daha fazlasıdır, aşağıdan yukarıya yeniden inşa edilen tamamen yeniden düzenlenmiş bir oyundur. Bu, oyunun iğrenç tank kontrolleri ve sabit kamera açıları gibi daha az yaklaşılabilir kısımlarını ortadan kaldırır ve aynı zamanda grafikleri fotoğraf kalitesine yakın kaliteye güncellerken çok sevilen deneyimin bölümlerini geliştirir.

İlk girişten daha korkutucu ve daha kanlı. Ayrıca, oyuncu karakterleriniz Leon ve Claire’in kendilerini kapana kısılmış halde buldukları polis karakolunda sizi kovalayacak olan, yok edilemez bir canavar olan korkunç Bay X’e sahipsiniz. Her ikisinin de oynayacakları kendi kampanyaları var, bu da bol miktarda alacağınız anlamına geliyor. Bu tamamen yenilenmiş deneyimden korkutucu ama keyifli saatler.

17. What Remains of Edith Finch

Bir ormanın ortasına inşa edilmiş garip bir yama evinde yaşayan Finch ailesi, talihsiz bir şekilde genç yaşta ve tuhaf ve kanlı koşullarda ölme eğilimindedir. Bu evi ziyaret ederek, odalarını keşfetmeli ve Finch soy ağacını, her bir üyenin nelerden zevk aldığını ve nasıl öldüğünü öğrenmeli ve belki de bu aile lanetinin kökenini çözmelisiniz.

Oyun, Finch ailesinde yavaş yanan bir macera olarak başlarken, her aile üyesi, her seferinde denemek için benzersiz bir oyun mekaniği ile birlikte kendi hafızasıyla birlikte gelir. Bir an bir canavarsın, sonra bir yer altı sığınağında zaman geçiriyorsun ve sonra eşit derecede büyük bir küvette devasa lastik ördeklerle oynuyorsun. Bu akıllıca anlatılan kader ve özgür irade hikayesi yine de bunu başarabilse de, oyunun uzun süre kafanızda kalmasına yardımcı olur.

En iyi PC oyunları nasıl seçilir

En iyi PC oyunlarını seçmek için iyi bir başlangıç noktası, türe göre gitmektir. Bunlar hiçbir şekilde belirli oyunlara neyin dahil edilip neyin dahil edilmediğine dair katı kriterler olmasa da, her oyunun ne hakkında olduğu hakkında genel bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır.

Daha ayrıntılı araştırma için, eleştirmenlerin ve hayranların belirli bir oyun hakkında ne düşündüklerini görmek için bazı incelemelere bakın. Şanslıysanız, bir oyunun ücretsiz demo sürümünü deneme seçeneği olacaktır, böylece sınırlı miktarda içerik deneyimleyebilir ve ardından kararınızı verebilirsiniz.

Bir oyun oynamaya ne kadar zaman ayırmak istediğinizi de düşünmelisiniz. Hikaye odaklı oyunlar, örneğin ortalama RPG’den çok daha kısa olma eğilimindedir ve çok oyunculu oyunlar, ustalaşmak için zaman ayırmaya hazırsanız potansiyel olarak sonsuz değere izin verir. Bir satın alma işlemi yaparken bu birkaç öneriyi göz önünde bulundurun ve her zaman gerçekten keyif alacağınız bir şey seçeceksiniz.