Turistik Doğu Ekspresi 2023-2024 deneme ilk seferini tamamladı. Saat 17.55'te Ankara garından hareket eden Doğu Ekspresi 24 saatlik yolculuğun sonunda Erzurum tren garına ulaştı. 3 saat boyunca molada bulunan yolcular ardından Kars'a hareket ederek muhteşem bir gösteriyle karşılandı.

Saat 23.30'da Kars tren garına ulaşan trenden çıkan yolcular neye uğradığını şaşırdı. Muhteşem bir karşılama gösterisi ile karşılaşan tüm yolcular gözlerine inanamadı.

Yolcular Çiçeklerle Karşılandı!

Kars tren garında son durak düdüğü çaldığı anda çiçeklerle karşılama gösterileri başladı.

Yerli ve yabancı onlarca turist önce Kafkas halk oyunları gösterisi ile karşılaştı. Ardından Karslı Aşıklar sazlı bir dinleti ile ortamı ısıttı.

Kars Yazılı Alevli Meşale Geceyi Aydınlattı!

Buz gibi soğuk Kars gecesine yakışan bu hareketlilik gökyüzünde patlayan havai fişekler ile tamamlandı. Garın tam önünde Kars yazan alevli bir meşale yakılarak gösteri sonlandı. Turistik Doğu Ekspresi gezisinden geriye kalan o karelerde bugünün anısına arşive eklendi.