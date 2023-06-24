İnegöl İstaş Kentaş Ortaokulu öğrencisi Elif AKKOYUN LGS'de Bütün soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu.

Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağladığı ve 4 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları bugün ilan edildi. LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayan Elif AKKOYUN İnegöl'ün gururu oldu.

İnegöl'ün 2 tane 2.si de İstaş Kentaş Ortaokulundan çıktı

Toplamda sadece Fen Bilgisinden 1 yanlış yapan Zeynep BALANTEKİN ile Türkçeden 1 yanlış yapan Esma MERT İnegöl 2.si oldular.

Okul Müdürü Murat Semih EVREN "bizlere haklı gururu yaşatan kızlarımızı tebrik ediyorum Okul dışında ek kurs dershane desteği almadan bu öğrencilerimizin aldığı başarı bizi oldukça mutlu etmiştir bu başarıda emeği geçen Öğretmen arkadaşlarıma Ailelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi

Murat Erdoğan