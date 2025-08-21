Türkiye genelinde 8 Eylül Pazartesi günü 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Bursa'da da 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre 41 bin öğretmen mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve uyum eğitimi süreci de hemen ardından devreye girecek. Eğitim Öğretimin ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecekken, yarıyıl tatili (sömestr) ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil ise, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanırken, son ders zili ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Bursa'da 657 bin öğrenci ilk ders ziliyle eğitim ve öğretime başlayacak. 41 bin öğretmenin görev alacağı Bursa'da 50 bin öğrenci ise ilk defa okul sıralarında yerini alacak.

Bursa'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği sene başı ilçe millî eğitim müdürleri toplantısı, Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Toplantı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il millî eğitim müdür yardımcıları ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen projeler ele alınırken bu projelerin yerel ve ulusal ölçekteki uygulamaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. İlçelerin ihtiyaçları, yeni dönemde uygulanacak eğitim planları ve öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, eğitimin hem Bursa'nın hem de ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yeni dönemde yapılacak çalışmaların, ilçelerdeki güçlü uygulamalarla birleşerek daha verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, il genelinde eğitimde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Alireisoğlu, ilçeler arasındaki koordinasyon ve ortak vizyonun öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Toplantıda ayrıca okul-veli iş birliği, sosyal ve kültürel etkinlikler ile akademik başarıyı artırmaya yönelik projeler üzerinde duruldu.