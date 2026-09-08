2. Lig Kırmızı grupta şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen 12Bingölspor’la sahasında 2-2 berabere kalan İnegölspor, ilk 3 puanını Antalya’da almak istiyor.

SERİKSPOR NASIL BİR TAKIM

Ligin ilk maçında diğer Bursa temsilcisi Karacabeyspor’la deplasmanda karşılaşan Serikspor, sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı.

Oldukça tecrübeli isimlerden oluşan bir kadroya sahip olan Antalya temsilcisi, ilk maça 28.93 yaş ortalaması ile çıktı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Sadık Çiftpınar’ın forma giydiği Serikspor, bu sezon 14 futbolcuyu transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yeşil beyazlı ekip, Kepezspor’dan Emre Can Atik, GMG Kastamonuspor’dan Kadir Arı, Trabzonspor U19’dan Alihan Erdoğan, Ankaraspor’dan Şahin Fıstıkçı ve Musa Caner Aktaş, Muş SK’dan Mehmet Fatih Yıldırım, Fethiyespor’dan Oğuz Yılmaz, Elazığsor’dan Maksut Taşkıran, Arnavutköy Belediyespor’dan Sıraç Susancak, Boluspor’dan Harun Alpsoy, Kahraman Maraş İstiklalspor’dan Metin Uçar ve Sadık Baş, Şanlıurafaspor’dan Sadık Çiftpınar ve Erhan Çelenk’i kadrosuna dahil etti.

Süper lig, 1. Lig ve 2.lig tecrübesi olan futbolculardan kurulu olan Kepezspor, grubun en dizli ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Takımın baştan aşağı yenilenmesi ve kadronun henüz bir biri ile uyum sağlamamış olması İnegölspor için avantaj olacak.

SERİKSPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında Serikspor-İnegölspor arasında ki lig mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Antalya Serik İsmail Oğan Stadında oynanacak.