Banka ile sözleşmesini yenileyen emekliler, hem promosyon ödemesi alacak hem de Ocak zammından faydalanacak. Yıl sonuna yaklaşırken, bankalar emekli promosyon tutarlarını artırmaya başladı. Bir kamu bankası çift promosyon ödemesi yaparken, birçok özel banka da ödemelerini yükseltti. Bankalar, 31 Aralık’a kadar avantajlı promosyon kampanyaları sunuyor. Peki, şu anda en yüksek promosyon ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası promosyonlarda artış yaşanacak mı? Emekliler sözleşme yenilemek için yeni yılı mı beklemeli?

‘ÖDEMELERİN YANI SIRA KAMPANYALARA DA DİKKAT EDİN’

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya dair merak edilenleri Milliyet’e değerlendirdi. Yılmaz, "Bankaların emekli promosyonları arasında 12 bin lira ile 24 bin lira arasında değişen tutarlar var. Emeklilere, bankaların sunduğu promosyon dışında başka kampanyaları da incelemelerini, teknolojik araçlarla fazla bilgisi olmayanlar için yakınlarından yardım almalarını tavsiye ederim" dedi.

OCAKTA EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler yılda iki kez maaş farkı alıyor. Sosyal Güvenlik Yasası’na göre enflasyon farkı emekli maaşlarına yansıtılıyor. Temmuz ve Kasım ayı arasındaki enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak belirlendi. Aralık ayı enflasyon verileri tahminlere göre, maaş farklarının yüzde 16,86 ila yüzde 18 arasında olacağı öngörülüyor.

OCAK ZAMMI SONRASI PROMOSYONLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ocak ayında maaşlarda yapılacak artışın ardından promosyonların da artması bekleniyor. Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte bankalar, bu mevduatları değerlendirerek kazanç sağlamayı hedefliyor. Bankalar, promosyon ödemelerinde enflasyon oranlarına paralel olarak artış yapmayı planlıyor.

YENİ YIL ÖNCESİ PROMOSYON SÖZLEŞMESİ YENİLEMEK MANTIKLI MI?

Banka promosyonları, emeklinin imzaladığı 3 yıllık sözleşmeye göre belirleniyor. 31 Aralık tarihi önemli bir dönüm noktası. Yılmaz, "Eğer emekli değilseniz ve emekli olma şartlarınız uyuyorsa, yıl bitmeden sözleşme yenilerseniz, 2025 için %30 daha fazla maaş alırsınız" diyerek, bankaların kampanyalar için son tarihin 31 Aralık olduğunu vurguladı.