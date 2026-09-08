Kurduğu mütevazi takımla 2. Lige merhaba diyen İnegöl Kafkasspor’da yüzler gülüyor. deplasmanda Menemen FK’yı 3-1 yenmeyi başaran temsilcimiz, bu kez de diğer bir Ege temsilcisi olan Somaspor’u evinde konuk edecek.

SOMASPOR NASIL BİR TAKIM?

Manisa’nın köklü takımlarından biri olan Somaspor, ligde ki ilk maçında 68 Aksarayspor’la kendi sahasında 3-3 berabere kaldı. İlk maçta hücum hattında etkili bir görüntü çizmesine rağmen defans bloğunda ciddi hatalar yaptığı gözlenen, lige 1 puanla başladı.

68Akrasarayspor karşısında 23,58 yaş ortalaması ile çıkan ekipte, geçtiğimiz yıl Kafkasspor forması giyen Mert Keklik Polat’ta forma giyiyor.

Bu sezon bir çok futbolcuyu transfer eden ekip, gençlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekti.

Teknik Direktörlüğünü Mahir Çemeli’nin yaptığı ekip bu sezon kadrosuna, Erciyes 38 FK’dan Berke Kaya, Tire 2021 FK’dan Eniscan Atik, Gaziantep FK’dan Mustafa Doğru, Bornova FK’dan Serkan Yola, FC Vaduz’dan Derviş Erkan , İnegöl Kafkasspor’dan Mert Keklik Polat, TSV AltensTact’tan Enes Keskin, Isparta32Spor’dan Zeki Mert Saki ve Akhisar45 FSK’dan kulübünden Berk Çetin, Batuhan Ataç ve Bilal Selamet’i transfer etti.

Grubun en genç yaş ortalamalarından birine sahip olan ekip, çok koşan ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Takımda ki bir çok ismin yeni olması nedeniyle henüz tam anlamıyla oturamaması Kafkasspor için önemli bir avantaj olacak.

KAFKAS İLK KEZ TARAFTARIYLA BULUŞACAK

Bu sezon tarihinde ilk kez 2. Ligde mücadele eden İnegöl Kafkasspor için Soma maçı ayrı öneme sahip olacak. İlk Kez taraftarıyla buluşacak olan Kafkas kartalı, 2’de 2 yapıp rakiplerine gözdağı vermeye çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN? NEREDE? SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 2. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Somaspor arasında ki mücadele 12 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.