Kayseri Erciyes, dünyanın en büyük ve zorlu rally organizasyonlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’in bu seneki önemli duraklarından biri olarak uluslararası yarışa ev sahipliği yapacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri ile 2024 ACES Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Kayseri, TransAnatolia Rally Raid 2024’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024’ün 7 Eylül’de Van’da sona erecek 2 bin 200 kilometrelik parkurundaki kamp duraklarından biri de Kayseri’nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden birine sahip Erciyes olacak.

Dünya standartlarında kayak tesisleri ile kış sporlarının gözdesi Erciyes Kayak Merkezi’ne sahip Kayseri’yi yılın 12 ayı sporun merkezi yapma yönünde büyük bir gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’e kazandırdığı yeni modern tesisler ve spor turizmi alanında attığı adımlarla çabalarının meyvesini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, sadece kış aylarında değil yaz aylarında da zirve tırmanışı, yürüyüş, bisiklet çadır kamp, atv safari, atlı gezinti, off-road gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkân sunmanın dışında ulusal ve uluslararası organizasyonlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler ile dört mevsim alternatif sporun yapıldığı güzel bir mecra haline gelen Kayseri Erciyes, TransAnatolia yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak anılmaya başlanan ve bu yıl 14’üncüsü, 11 Ülkeden 97 yarışmacının katılımıyla Mersin’den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024’ün Van’da son bulan parkurundaki duraklarından birisi de Kayseri’nin incisi Erciyes olacak.

KAYSERİ ERCİYES’TE UNUTULMAYACAK BİR KAMP

2 Eylül Pazartesi günü Erciyes Dağ’ının eşsiz manzarası ve nefes kesen serin yaz gecesinde, Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, kamp kuracak TransAnatolia Rally Raid 2024 katılımcısı yarışçılar, güzergâhlarına devam ederken kadim kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı bulacak.

Dünyanın en büyük ve zorlu Rally organizasyonlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’in, Kayseri durağındaki Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Erciyes A.Ş’nin ev sahipliği ile kentin tanıtımına da katkı sunulmuş olunacak.

Kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu’nun eşsiz coğrafyasında gerçekleşecek, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında planlanan ve Mersin’den start alan yarışların 2 bin 200 kilometrelik parkurunda Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yarışçılar nefes kesen tarihi ve doğal güzelliklerle tanışacak.

Doğa, macera ve sporu tek yarışta sporseverlere sunan ve bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia sırasıyla İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finishe ulaşacak şekilde planlandı.

Türk katılımcıların yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yarışçıların kıyasıya mücadele edeceği TransAnatolia Rally Raid 2024’te Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor.

TransAnatolia; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenleniyor.