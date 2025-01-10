Geçtiğimiz yıl, konkordato başvuruları 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak, 2022 ve 2023 yıllarının toplamını geride bıraktı.

Aralık ayında, mahkemeler 219 dosya için geçici mühlet kararı verirken, yıl genelinde konkordato başvuru sayısı 1723'e yükseldi. Aynı dönemde, 144 dosya için kesin mühlet kararı verildi ve 827 dosya yıl boyunca kesin mühlet aldı.

2024 yılı boyunca toplam 701 konkordato başvurusu reddedilirken, sadece Aralık ayında 89 başvuru için reddedilme kararı alındı. Aralık ayında iflas kararı verilen dosya sayısı 24, tasdik kararı verilen dosya sayısı ise 10 oldu. Yıl boyunca ise toplamda 132 iflas ve 114 tasdik kararı verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ilişkin konkordato taleplerine dair bir analiz yayımladı. TCMB'nin "Konkordato Gelişmelerine Yakından Bir Bakış" başlıklı yazısında, parasal sıkılaştırma öncesinde bile konkordato başvurularının genellikle riskli kategorideki ve ekonomideki etkisi nispeten düşük olan firmalar tarafından yapıldığı belirtildi.

Analizde, konkordato sürecine giren firmaların müşteri ve tedarikçi sayılarında önemli bir azalma yaşandığı, ancak konkordato sonrası bu sayıların yatay bir seyir izlediği ifade edildi. Tedarikçi sayısındaki düşüşün, nakit akışı ve borç yönetimi konusunda yaşanan sıkıntıların diğer firmalar tarafından da hissedildiğini gösterdiği vurgulandı. Ancak, konkordato sonrası firmaların faaliyetlerini sürdürebilmesinin, bu sürecin firmaların ticari ilişkilerindeki zayıflamayı telafi edebileceğini ortaya koyduğu kaydedildi.