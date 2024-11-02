Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstat Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2024 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 11’incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde 8 ayrı dalda 8 isim ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri jürisi, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz’den oluşan jürinin aldığı kararlar neticesinde 2024 Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2024

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Furkan Çalışkan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Naime Erkovan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Dr. Mustafa Merter

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Gülşen Funda

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Süleyman Mansur

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Nehir Aydın Gökduman

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Muzaffer Ertürk

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Çelebi