EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre %22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %75.45 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre ise %62.51 seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Dolayısıyla, Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için beş aylık enflasyon farkı toplamı %22.72 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı hesaplamalarında enflasyon rakamları kritik bir rol oynar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan son 5 aylık dönemde enflasyon %22,72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte emeklilerin alacağı kesin zam oranları netleşecek.

TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Merkez Bankası'nın nisan ayı anketinde piyasa katılımcıları, haziran ayı için enflasyonun %2,54 olacağını öngörmüştü. Mayıs ayında yapılan ankette ise haziran enflasyonunun %2,56 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Eğer haziran ayında enflasyon, son anketteki tahminler doğrultusunda gerçekleşirse, bu yılın ilk altı aylık dönemindeki enflasyon %25,86 olarak kaydedilmiş olacak.

Buna göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyona paralel yüzde 25,86 oranında zam yapılacak. Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25 – 26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ŞOK GELEBİLİR

Bu yıl başında, yerel seçimleri de dikkate alarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarına 11.68 puanlık bir refah payı eklenerek zam oranı %49.25'e yükseltilmişti. Hükümet, temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan zam alan memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı zam oranında artış yapılacağını duyurmuştu.

Temmuz ayında memur emeklileri için %7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon farkı %25 civarında olacak, ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Eğer böyle bir karar alınmazsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri memur emeklilerine kıyasla %6-7 oranında daha düşük zam alacaklar.

Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan refah payını alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için yasal düzenleme gerekmektedir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in 28 Mayıs tarihli haberine göre; kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil...

Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek. Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.