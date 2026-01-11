Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarını 2025 yılında da sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi 4 bin vatandaşa ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları temin edildi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde, yatağa bağımlı bireylerin bakım sürecinde kullanılan hasta karyolalarının yanı sıra günlük yaşamda ihtiyaç duyulan çeşitli yardımcı ekipmanlar ücretsiz olarak sağlandı. Bu destekler, hastaların ev ortamında bakım süreçlerinin yürütülmesine katkı sunarken, bakım veren aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişimini kolaylaştırdı.

4 bin adet hasta karyolası

2025 yılı içerisinde toplam 4 bin adet hasta karyolası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca hastaların yatak içi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla 182 adet yemek masası ile 129 adet taşınabilir tuvalet aparatı dağıtımı yapıldı. Yatağa bağımlı bireylerin kullanımına yönelik olarak 2 bin 850 adet pike ve nevresim takımı dağıtıldı. 2022 yılından bu yana devam eden bu destek kapsamında, ihtiyaç tespitlerine göre ekipman temini gerçekleştirildi. Taşınabilir tuvalet aparatları ise ev ortamında bakım sürecinde hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik olarak vatandaşlara ulaştırıldı.