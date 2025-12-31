Buna göre, 2026 yılında yurt dışından temin edilen bir akıllı telefonun Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken kayıt bedeli 54 bin 258 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda geçerli olacak vergi ve harç artışlarında, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 seviyesinde uygulanacak. Bu düzenleme, IMEI kayıt ücretine de yansıdı. Oranın yüzde 25,49 olarak uygulanması durumunda kayıt bedelinin 57 bin 240 liraya çıkacağı hesaplanıyordu.

Mevzuata göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde kayıt altına alınması gerekiyor. Ayrıca bir kişi, iki yıllık süre içerisinde yalnızca bir cihaz için IMEI kaydı yaptırabiliyor.