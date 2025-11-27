Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 43,93 seviyesinde belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25.49 olarak kaydedildi.

Yemek kartlarına uygulanacak yeni tutarlar da netleşti. Çalışanların yakından takip ettiği bu kalemde, 2025’te günlük 240 TL olarak uygulanan sınır, 2026 yılı itibarıyla yüzde 25,49 oranında artırılacak. Böylece önümüzdeki yıl yemek kartı için günlük istisna tutarı 301,2 TL olarak geçerli olacak.