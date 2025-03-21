Kapalıçarşı kuyumcu alış fiyatı 22 ayar altın için 3.680,33 TL, satış fiyatı ise 3.736,86 TL olarak belirlendi. Aynı altın türü, serbest piyasada 3.363,49 TL alış ve 3.553,93 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

14 ayar altın ise Kapalıçarşı’da 2.011,07 TL alış ve 2.921,37 TL satış fiyatına sahipken, çeyrek altın 6.028 TL alış ve 6.096 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Eski çeyrek altın için ise alış fiyatı 5.917 TL olarak belirlenmiş durumda. Yarım altının alış fiyatı 12.057 TL, tam altının ise 24.039 TL olduğu görülüyor.