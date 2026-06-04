Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alçıpan ustası Yıldırım B. (36), inşaatın 2'nci katında iskele üzerinde çalışma yaptığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşen işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, iş kazasının nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.
Muhabir: ÖZNUR ALKAN