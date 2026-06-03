TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) arasında kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, araştırma ve uluslararası görünürlük alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu - Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İş Birliği Protokolü İmza Töreni TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Protokolle; toplumsal cinsiyet eşitliği, veri üretimi ve araştırma, eğitim, uluslararası görünürlük ile kurumsal iş birlikleri alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. İş birliğinin, kadın girişimcilerin bilgiye, fırsatlara ve küresel pazarlara erişimini artırarak ekonomik güçlenmelerine katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

Törenin açılış konuşmaları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi tarafından yapıldı.

''Kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerini ve potansiyellerini dünyaya tanıtacağız''

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli açılış konuşmasında işbirliği protokolüne ilişkin bilgi verdi. Kestelli, ''UN Women'ın uluslararası deneyimi, standartları ve vizyonu ile TOBB'un 81 ilde kök salmış, Türkiye'nin en ücra köşesindeki kadına dahi dokunabilen güçlü teşkilat yapısı güçlerini birleştiriyor. Protokolün en somut çıktıları, kadın girişimcilerimizi merkeze alan program ve projelerimizi uluslararasına taşımak ve kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerini ve potansiyelini dünyaya tanıtmak olacaktır. İnanıyoruz ki bu birliktelik, Kurullarımızın ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da tanınırlığını artıracak ve daha çok kadına dokunmamıza imkân sağlayacaktır. Bu birliktelik, kadın girişimcilerimizin küresel pazarlara açılmasını, dijitalleşen dünyada rekabet gücü kazanmasını ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesini sağlayacak çok güçlü bir çarpan etkisi oluşturacaktır'' şeklinde konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise ''UN Women'ın küresel birikimi ile TOBB'un ve sahip olduğu muazzam saha gücünü birleştiren bu protokol, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve iş dünyasında lider konumlara gelmeleri için beş temel başlık üzerine inşa edildi'' dedi.

Beş temel başlığı da sıralayan Öztürk, ''Cinsiyet eşitliği için ortak savunuculuk konusunda TOBB yapısı içinde ve üye şirketlerimizde, cinsiyete duyarlı politikaları odağımıza alacağız. Gerçekleştireceğimiz hedef odaklı atölyeler ve farkındalık programlarıyla, eşitlikçi bir iş kültürünü yaygınlaştıracağız. Veri Üretimi ve Araştırma konusunda sahayı doğru okumak, doğru çözümler üretmenin ilk şartıdır. TOBB üyelerinin karşılaştığı toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarını UN Women ortaklığıyla derinlemesine araştıracak, somut verilere dayalı politikalar geliştireceğiz. Uluslararası görünürlük başlığında ise Anadolu'daki kadın girişimcilerimizin imza attığı başarı hikayelerini ve ortak projelerimizi uluslararası platformlara taşıyarak, Türk kadınının potansiyelini dünyaya sergileyeceğiz. Mevcut projelere entegrasyon ve eğitim noktasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla yeni programlar tasarlarken; hem UN Women Türkiye Ofisi'nin hem de TOBB ve yerel odalarımızın halihazırda yürüttüğü başarılı projeleri birbirine entregrasyonla büyüteceğiz. Büyük organizasyonlarda iş birliği başlığında da fuarlar ve büyük çaplı organizasyonlar aracılığıyla kadın girişimcilerimiz için hem ticari pazarlar oluşturacak hem de bölgesel iş birliği fırsatlarını büyüteceğiz'' diye konuştu.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ise ''TOBB'un Türkiye genelinde KOBİ'leri, girişimciliği, mesleki eğitimi, yerel kalkınmayı, inovasyonu ve yeşil dönüşümü desteklemeye yönelik uzun soluklu çabalarından özellikle büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çabalar, kadın girişimciliğini ve kadının ekonomik hayattaki liderliğini daha da ileriye taşımak için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bu ortaklık aracılığıyla, kadın girişimciler için fırsatları birlikte genişletmeyi, iller genelinde kadın liderliğindeki işletmeleri desteklemeyi, toplumsal cinsiyete duyarlı iş ekosistemlerini güçlendirmeyi ve Türkiye'deki başarılı uygulamaları, Kadının Statüsü Komisyonu ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri etkinlikleri de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel platformlarda sergilemeyi umuyoruz'' açıklamasında bulundu.

''İşbirliği, kadınların ekonomik güçlenmesini hızlandıracak ortak bir vizyonun ifadesidir''

İşbirliğinin kadınların ekonomik olarak güçlenmesini hızlandıracağını belirten TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi ise ''Bu iş birliği, yalnızca iki kurum arasında imzalanan bir belge değil; kadınların ekonomik güçlenmesini hızlandıracak ortak bir vizyonun ve ortak bir kararlılığın ifadesidir. Hedefimiz, kadın girişimcilerin bilgiye, fırsatlara ve kaynaklara erişimini artırmak; girişimcilik ekosisteminde daha kapsayıcı bir yapı oluşturmak; kadınların sadece iş kuran değil, işlerini büyüten, istihdam oluşturan ve ekonomik dönüşüme liderlik eden aktörler haline gelmelerini desteklemektir'' ifadelerini kullandı.