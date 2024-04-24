İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenlediği etkinliklerle süsledi. Şehirde 7’den 77’ye her yaştan vatandaş 23 Nisan Çocuk Şenliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklarla birlikte aileleri de unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşadı.

ETKİNLİKLER, YARIŞMALAR VE EĞLENCELERLE DOLU DOLU 23 NİSAN

23 Nisan kutlamaları İnegöl’de sabah başlayan resmi törenlerle kutlandı. Akabinde okulların etkinlikleri gerçekleştirildi. 13.00 itibariyle de İnegöl Belediyesi, şehir merkezinde Atatürk Anıtı arka kısmında kalan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Çocuk Şenliği düzenledi. 18.00’a kadar süren şenlikte, yeşil alanda kurulan stantlarda 23 Nisan coşkusu gün boyu devam etti. Çocuk sanat atölyeleri, sahne gösterileri, balon park oyun alanları, sürpriz yarışmalar, hediyeler ve ikramlar ile İnegöl’de hem 23 Nisan hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. Yılının büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmış oldu.

ÇOCUKLAR DA MEMNUN KALDI AİLELER DE

İnegöl halkı, yapılan etkinliklere büyük bir ilgi gösterdi. Gün boyu etkinlik alanı hiç boş kalmadı. Tüm stantlarda çocuklar 23 Nisan’ın ruhuna uygun etkinlik ve oyunlarla gönüllerince eğlendi. Aileler de çocuklarıyla beraber 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Etkinlik alanında 23 Nisan Şenliğine ilişkin konuşan çocuklar; “Bugün 23 Nisan için buraya eğlenmeye geldik. Çok keyifli zaman geçirdik. Burasını çok beğendim, çok eğlendim. 23 Nisan için çok güzel bir program olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dediler. Aileler ise “Şehirde böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok güzel. Çocuğumla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamaya geldik. Çocuklar çok eğlendi. Devamını da bekliyoruz. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundular.