Bianca Boya sponsorluğunda, Mut Belediyesi ve Panoffect iş birliği ile Mersin Mut ilçesinde 5 futbol sahası büyüklüğünde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde boyandıMERSİN (İGFA) - Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen ve dünyanın araziye işlenmiş en büyük bayrağı unvanına sahip Türk Bayrağı, 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz Bianca Boya boyandı.

Bayrağın boyama işlemi, oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte 25 kadından oluşan dönüşüm boya uzmanı ekip tarafından gerçekleştirildi.

180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağının boyama çalışması Bianca Boya sponsorluğunda, Mut Belediyesi ve Panoffect ve iş birliği ile gerçekleştirilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde tamamlanarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bianca Boya Genel Müdürü Mehmet Salih Özer, bu eşsiz Türk bayrağını boyadıkları için çok heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, “Bianca Boya olarak zemin üzerine yapılan dünyanın en büyük Türk bayrağını boyama şerefine nail olduğumuz için çok mutluyuz. Boyama işleminde 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz su bazlı Bianca Boya kullandık. Çalışmamız yaklaşık 20 gün sürdü. Daha önce mutfakları, banyoları, mobilyaları yani her yeri ve her şeyi boyayan kadın ustalarımız bu sefer de 22 dönüm bayrağımızı kısa sürede boyayarak hepimizi gururlandırdı. Ekibimizde 25 kadın bayimiz ve aynı zamanda dönüşüm boya ustamız ve marka yüzümüz kıymetli komedyen Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı. Başta bu bayrağın mimarı Mut Belediye Başkanımız Murat Orhan' a, bizleri bir araya getiren Panoffect Yönetim Kurulu Başkanı Salih Subaşı’na, bu hizmete el veren, gönül veren, destek olan bütün herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.