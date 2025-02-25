Gram altın, 3509,97 TL’den alınırken, satış fiyatı 3552,70 TL olarak belirlendi. 22 ayar altının alış fiyatı 3207,90 TL, satış fiyatı ise 3379,73 TL olarak işlem gördü.

14 ayar altının alış fiyatı 1915,32 TL olurken, satış fiyatı 2802,18 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın 5750 TL’den alınırken, satış fiyatı 5796 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise 5714 TL’den alınırken, 5760 TL’den satıldı.

Yarım altın 11.499 TL’den alınırken, satış fiyatı 11.592 TL oldu. Tam altının alış fiyatı 22.928 TL, satış fiyatı ise 23.088 TL olarak işlem gördü.