Yaklaşık 3 milyar euroluk işlem kapsamında Erikli Su da kurulacak yeni ortak şirketin çatısı altına girecek.

Nestle ile Platinum Equity, su sektöründeki faaliyetlerini yüzde 50’şer paya sahip olacakları yeni bir ortak girişim üzerinden sürdürecek. Tarafların oluşturacağı şirketin işletme değerinin yaklaşık 4,9 milyar euro olduğu belirtildi.

Devir işlemlerinin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Nestle’nin anlaşmanın sonuçlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 milyar euro nakit gelir elde etmesi bekleniyor.

Erikli Yeni Şirket Bünyesinde Yer Alacak

Nestle’nin 2006 yılında satın aldığı Türkiye’nin önde gelen su markalarından Erikli de söz konusu ortaklığa dahil edilecek.

Erikli’nin yanı sıra Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestlé Pure Life gibi dünyaca tanınan markalar da “Peranel” adıyla kurulması planlanan yeni şirket bünyesinde faaliyet gösterecek.

Nestle Temel Faaliyetlerine Yönelecek

Nestle’nin su operasyonlarında aldığı ortaklık kararının, şirketin stratejik önceliklerini yeniden şekillendirme planının bir parçası olduğu ifade edildi.

Son dönemde çevresel tartışmalar ve Fransa’daki su arıtma yöntemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalarla gündeme gelen şirketin, bundan sonraki süreçte kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi ana faaliyet alanlarına daha fazla ağırlık vermeyi hedeflediği kaydedildi.

Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, oluşturulacak yeni ortaklık yapısının su markalarının büyüme potansiyelini artıracağını ve uzun vadeli gelişimlerine katkı sağlayacağını söyledi.