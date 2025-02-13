Kocaeli Haber - HSK'nin 268 adli-idari yargı hakim ve savcısının atanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 255 adli, 13 idari yargı hakim ve savcısının ismi ve yeni görev yerleri yer aldı.

- Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Yücel - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

- Gebze Hakimi Eren Başkaya - Diyarbakır Hakimliğine,

- Gebze Cumhuriyet Savcısı Okan Özkan - İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.