Bursa Kapalı Çarşı’da altın fiyatları dalgalanıyor.Gram altın 2.779,54 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 2.819,69 TL olarak kaydedildi. Kuyumcu serbest piyasasında ise gram altın 2.513,60 TL’den işlem görüyor. 22 ayar altın 2.539,71 TL, 14 ayar altın ise 1.504,13 TL’den alınıyor.

Çeyrek altın fiyatları da hafif bir düşüş yaşadı. Çeyrek altın 4.525 TL’den alıcı bulurken, eski çeyrek altın 4.469 TL’ye geriledi. Yarım altın 9.078 TL, tam altın ise 18.127 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise %0,04 düşüşle 1.957,05 dolara geriledi.