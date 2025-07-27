Bursa’da altın fiyatları, 27 Temmuz 2025 pazar sabah saatlerinde piyasanın kapalı olmasına rağmen yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güncel veriler 26 Temmuz 2025 tarihli fiyatlar üzerinden değerlendirilirken, alış ve satış rakamlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Gram altın, Bursa piyasasında 4341,42 TL’den alıcı bulurken satış fiyatı 4394,09 TL olarak sabit kaldı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise 7112,00 TL alış ve 7168,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Yarım altın 14.224 TL’den alınırken satış fiyatı 14.336 TL olarak kaydedildi. Tam altın, yatırımcılar için 28.361 TL alış ve 28.540 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Daha yüksek tutarda yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olan gremse altın 70.641 TL’den alınırken, satış fiyatı 71.240 TL seviyesinde sabit. Has altın ise 4363,24 TL alış ve 4380,95 TL satış fiyatıyla listede yer alıyor.

Çeyrek altının eski versiyonu olan “Çeyrek Altın Eski” fiyatı da 6968 TL alış ve 7036 TL satış seviyesiyle sabitliğini koruyor.